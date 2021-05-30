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Сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021, проиграв 0:6 Швейцарии

Сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021, проиграв 0:6 Швейцарии
Владимир Лаевский
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Во втором матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швейцарии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.

ЧМ-2021. Группа A
30 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 6
Швейцария
0:1 Берчи (Херцог, Шерве) – 00:36' (5x5)   0:2 Вермин (Майер) – 18:01' (5x5)   0:3 Андригетто (Вермин) – 21:09' (5x5)   0:4 Хофман (Корви) – 32:15' (5x5)   0:5 Вермин (Майер) – 52:03' (5x5)   0:6 Херцог (Хишир) – 57:43' (5x5)

На 1-й минуте матча Кристоф Берчи вывел швейцарцев вперёд. В конце первого периода Йоэль Вермин с передачи Тимо Майера увеличил преимущество своей сборной. На старте второго игрового отрезка Свен Андригетто с передачи Йоэля Вермина забросил третью шайбу. В середине периода Грегори Хофман после паса Энцо Корви забил четвёртый гол Швейцарии. На 53-й минуте Вермин оформил дубль. Ещё один гол забил Фабрис Херцог.

Таким образом, сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф. Она занимает последнее место в группе А. Швейцария возглавила группу.

Напомним, в заключительном туре Беларусь сыграет с Россией, а Швейцария — с Великобританией. Оба матча пройдут 1 июня.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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