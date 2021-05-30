Грабовский — сборной Беларуси: освободите лавку, её надо заслужить

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский раскритиковал выступление сборной Беларуси на чемпионате мира — 2021 во время матча со Швейцарией. Специалисту не понравилось, как игроки на скамейке отреагировали на силовой приём против их партнёра.
«С такими бойцами и напарниками на лавке этому парню (речь идёт о Даниле Климовиче, против которого совершили силовой приём. — Прим. «Чемпионата») в этой сборной делать нечего, жаль. Освободите лавку, её надо заслужить...» — написал Грабовский в «Инстаграме».
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Михаила Грабовского.
Напомним, в матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швейцарии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.
Таким образом, сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф. Она занимает последнее место в группе А. Швейцария возглавила группу.
- 30 мая 2021
-
18:44
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
17:46
-
17:31
-
17:18
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:37
-
16:22
-
16:02
-
15:07
-
15:02
-
14:45
-
13:56
-
13:43
-
13:37
-
12:56
-
12:31
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:02
-
10:48
-
10:38
-
10:25
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:11
-
08:34
-
08:00
-
07:35