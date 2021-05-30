Все голы матча Швейцария – Беларусь на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Во втором матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швейцарии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.

На 1-й минуте матча Кристоф Берчи вывел швейцарцев вперёд. В конце первого периода Йоэль Вермин с передачи Тимо Майера увеличил преимущество своей сборной. На старте второго игрового отрезка Свен Андригетто с передачи Йоэля Вермина забросил третью шайбу. В середине периода Грегори Хофман после паса Энцо Корви забил четвёртый гол Швейцарии. На 53-й минуте Вермин оформил дубль. Ещё один гол забил Фабрис Херцог.

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Таким образом, сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф. Она занимает последнее место в группе А. Швейцария возглавила группу.



Напомним, в заключительном туре Беларусь сыграет с Россией, а Швейцария — с Великобританией. Оба матча пройдут 1 июня.