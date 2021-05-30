Берчи: сборная Швейцарии хочет побеждать в каждом матче. У нас есть шансы выиграть группу

Нападающий сборной Швейцарии Кристоф Берчи прокомментировал разгромную победу в матче на чемпионате мира по хоккею со сборной Беларуси (6:0).

«В первой смене у нас прошёл пас во вратарскую, бросок, а затем с добивания попал в ворота. На первый взгляд может показаться, что всё было просто, но пришлось приложить много усилий, чтобы шайба пересекла линию ворот.



Все были сосредоточены. Да, это вызывает воодушевление, что быстро забросили. Однако все понимают, что необходимо также провести и вторую половину первого периода, и второй с третьим соответственно.



Матч с Великобританией? Мы хотим побеждать в каждой встрече, чтобы попасть в наиболее выгодную позицию в плей-офф. У нас ещё есть небольшие шансы выиграть группу. Повторюсь, мы хотим побеждать в каждом матче, и будем готовы к этой непростой встрече, и будем готовиться к четвертьфиналу", — приводит слова Берчи «Белорусский хоккей».