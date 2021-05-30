Сборная России объявил планируемый состав на матч ЧМ-2021 со Швецией

Штаб сборной России объявил планируемый состав национальной команды на шестой матч группового этапа со сборной Швеции, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».

Состав выглядит следующим образом:

Самонов (Бочаров);

Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;

Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;

Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко;

Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.



Сборная России проведёт шестой матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции завтра, 31 мая. Начало матча в 20:15 мск.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.