Сборная Латвии в овертайме уступила Финляндии, но всё равно обошла Канаду в группе В

В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла команду Латвии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.
На 4-й минуте Саку Мяэналанен вывел сборную Финляндии вперёд. В конце первого периода Мартиньш Дзиеркалс сравнял счёт. На 36-й минуте Ииро Пакаринен забросил вторую шайбу в ворота латвийской сборной. На 54-й минуте Дзиеркалс вновь восстановил равенство в счёте. Победную шайбу за четыре секунды до конца овертайма с передачи Олли Мяяття забросил Антон Лунделль.
Таким образом, Латвия сравнялась по очкам со сборной Канады, но сместила её с пятой позиции за счёт победы в очной встрече. Финляндия осталась на первом месте в группе В.
Напомним, в заключительном туре Финляндия сыграет с Канадой, а Латвия — с Германией. Оба матча пройдут 1 июня.
- 30 мая 2021
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