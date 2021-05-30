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Сборная Латвии в овертайме уступила Финляндии, но всё равно обошла Канаду в группе В

Сборная Латвии в овертайме уступила Финляндии, но всё равно обошла Канаду в группе В
Владимир Лаевский
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В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла команду Латвии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.

ЧМ-2021. Группа B
30 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 2
ОТ
Латвия
1:0 Мяэналанен (Анттила, Тиивола) – 03:06' (5x5)   1:1 Дзиеркалс – 18:39' (5x5)   2:1 Пакаринен (Покка, Иннала) – 35:39' (5x5)   2:2 Дзиеркалс (Дарзиньш, Сотниекс) – 53:45' (5x5)   3:2 Лунделль (Мяяття) – 64:56' (3x3)

На 4-й минуте Саку Мяэналанен вывел сборную Финляндии вперёд. В конце первого периода Мартиньш Дзиеркалс сравнял счёт. На 36-й минуте Ииро Пакаринен забросил вторую шайбу в ворота латвийской сборной. На 54-й минуте Дзиеркалс вновь восстановил равенство в счёте. Победную шайбу за четыре секунды до конца овертайма с передачи Олли Мяяття забросил Антон Лунделль.

Таким образом, Латвия сравнялась по очкам со сборной Канады, но сместила её с пятой позиции за счёт победы в очной встрече. Финляндия осталась на первом месте в группе В.

Напомним, в заключительном туре Финляндия сыграет с Канадой, а Латвия — с Германией. Оба матча пройдут 1 июня.

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