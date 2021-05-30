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Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2021

Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2021
Владимир Лаевский
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В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла команду Латвии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Таким образом, сборная Финляндии набрала 15 очков в шести встречах обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021. Кроме того, команда США, имеющая в своём активе 12 очков, также обеспечила себе путёвку в плей-офф: даже в случае поражения в оставшихся матчах и победах сборных Латвии и Канады, эти команды не смогут обойти США из-за поражений в личных встречах.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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