Генеральный менеджер «Ванкувера» прокомментировал подписание Подколзина

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал подписание контракта с нападающим Василием Подколзиным.
«Василий — настоящий боец, который играет в агрессивный хоккей. Он эффективно использует габариты и технику, чтобы подбираться к воротам и играть результативно.
Мы рады, что подписали с ним контракт. Он станет отличным дополнением к нашему молодому и талантливому костяку», — приводит слова Беннинга официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ранее нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» занял последнее, седьмое место в таблице Северного дивизиона.
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