Новичок «Ванкуверка» Подколзин подвёл итоги выступления за СКА

Новичок «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин прокомментировал уход из СКА.



«Провёл в СКА три сезона? Очень рад, что все так получилось, что отыграл в СКА целых три года. Петербург стал для меня практически домом, считаю, что вырос здесь и как хоккеист, и как человек. Хочу поблагодарить руководство, тренеров, партнёров и, конечно, болельщиков за эти три сезона.



Насколько помогла система с аккуратным подведением к основе? В МХЛ провёл всего месяц, потом меня перевели в Высшую лигу, там уже играл с мужиками. Затем взяли в КХЛ, так что, можно сказать, прошёл все ступени. В Петербурге инфраструктура находится на высочайшем уровне, здесь работают лучшие тренеры, проводятся летние лагеря подготовки — идеальные условия для любого молодого хоккеиста.



Что ощущал в первом матче в КХЛ — сразу в тройке с Гусевым и Дацюком? Конечно, первый матч, эту первую смену с Дацюком и Гусевым запомню на всю жизнь. Не передать словами, насколько это было круто. Буду об этом рассказывать детям и внукам», — приводит слова Подколзина официальный сайт СКА.

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