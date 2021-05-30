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Все голы матча Швеция — Словакия на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Все голы матча Швеция — Словакия на ЧМ-2021, видеообзор встречи
Владимир Лаевский
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В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

За 53 секунды до завершения первого периода Петер Цегларик вывел словацкую сборную вперёд. На 11-й минуте второго игрового отрезка Маркус Сёренсен с передачи Макса Фриберга сравнял счёт. На 52-й минуте Виктор Олофссон, реализовав численное большинство, с передачи Хенрика Тёммернеса вывел шведов вперёд. Ещё одну шайбу уже в пустые ворота с передачи Филипа Холландера забросил Исак Лундестрём.

Календарь ЧМ-2021

Напомним, в заключительном туре Швеция сыграет с Россией 31 мая, а Словакия 1 июня — с Чехией.

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