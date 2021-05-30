Все голы матча Швеция — Словакия на ЧМ-2021, видеообзор встречи

В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
За 53 секунды до завершения первого периода Петер Цегларик вывел словацкую сборную вперёд. На 11-й минуте второго игрового отрезка Маркус Сёренсен с передачи Макса Фриберга сравнял счёт. На 52-й минуте Виктор Олофссон, реализовав численное большинство, с передачи Хенрика Тёммернеса вывел шведов вперёд. Ещё одну шайбу уже в пустые ворота с передачи Филипа Холландера забросил Исак Лундестрём.
Напомним, в заключительном туре Швеция сыграет с Россией 31 мая, а Словакия 1 июня — с Чехией.
- 31 мая 2021
-
00:00
- 30 мая 2021
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
21:52
-
21:38
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:41
-
20:31
-
20:09
-
19:45
-
19:37
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
17:46
-
17:31
-
17:18