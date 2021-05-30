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Видеообзор матча Финляндия — Латвия на ЧМ-2021

Видеообзор матча Финляндия — Латвия на ЧМ-2021
Владимир Лаевский
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В очередном матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла команду Латвии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 4-й минуте Саку Мяэналанен вывел сборную Финляндии вперёд. В конце первого периода Мартиньш Дзиеркалс сравнял счёт. На 36-й минуте Ииро Пакаринен забросил вторую шайбу в ворота латвийской сборной. На 54-й минуте Дзиеркалс вновь восстановил равенство в счёте. Победную шайбу за четыре секунды до конца овертайма с передачи Олли Мяяття забросил Антон Лунделль.

Календарь ЧМ-221

Таким образом, Латвия сравнялась по очкам со сборной Канады, но сместила её с пятой позиции за счёт победы в очной встрече. Финляндия осталась на первом месте в группе В.

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