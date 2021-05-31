Стычка в матче «Колорадо» — «Вегас», приведшая к 9-минутному большинству «лавин». Видео

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 7:1. На 49-й минуте произошла массовая потасовка с участием обеих пятёрок, находившихся в то время на льду.

Нападающий «Вегаса» Райан Ривз на девятой минуте третьего периода, при счёте 6:1 в пользу хозяев, после остановки игры набросился на форварда «лавин» Райана Грейвза, спровоцировав массовую стычку.

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Судьи оказались безжалостны к 34-летнему канадцу и выписали ему сразу три удаления: 2+2 минуты — за фол, повлекший за собой рассечение у Грейвза, пять минут — за грубость и 10 минут — за драку. Таким образом, «Колорадо» получили девятиминутное большинство. Хозяевам во время реализации этого большинства удалось забросить лишь одну шайбу.

В потасовке непосредственное участие принимал российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, получивший за это от судей 10-минутное удаление.