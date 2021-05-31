Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ландеског — о поведении Ривза: он выполнял задание — травмировать кого-то из нас

Ландеског — о поведении Ривза: он выполнял задание — травмировать кого-то из нас
Сергей Емельянов
Комментарии

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског жёстко высказался о поведении нападающего «Вегас Голден Найтс» Райана Ривза после разгромной победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Стартовый матч противостояния завершился со счётом 7:1 в пользу команды Джареда Беднара, а Ривз заработал удаление до конца матча в середине третьего периода, своими действиями спровоцировав массовую стычку.

«В третьем периоде Ривз выполнял задание — травмировать кого-то из нас. Это то, зачем он вышел на лёд и что он пытался сделать. Я уверен, что НХЛ рассмотрит его игру. Он хотел нанести травму», — приводит слова Ландескога журналист Адриан Дейтер.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Словно лев в джунглях. Тафгай «Вегаса» хотел врезать своему тренеру Словно лев в джунглях. Тафгай «Вегаса» хотел врезать своему тренеру
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021