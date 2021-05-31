Ландеског — о поведении Ривза: он выполнял задание — травмировать кого-то из нас

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског жёстко высказался о поведении нападающего «Вегас Голден Найтс» Райана Ривза после разгромной победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Стартовый матч противостояния завершился со счётом 7:1 в пользу команды Джареда Беднара, а Ривз заработал удаление до конца матча в середине третьего периода, своими действиями спровоцировав массовую стычку.

«В третьем периоде Ривз выполнял задание — травмировать кого-то из нас. Это то, зачем он вышел на лёд и что он пытался сделать. Я уверен, что НХЛ рассмотрит его игру. Он хотел нанести травму», — приводит слова Ландескога журналист Адриан Дейтер.

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