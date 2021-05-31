Рейдеборн: мы усложним России задачу и сыграем в наш лучший хоккей

Голкипер сборной Швеции Адам Рейдеборн поделился ожиданиями от матча чемпионата мира со сборной России. От результата этой встречи зависят перспективы шведов. В случае поражения сборная Швеции не сможет выйти в плей-офф.

«Сейчас мы наслаждаемся несколькими часами, когда у нас есть возможность поесть, поговорить и хорошо провести время. Знаем, что следующий матч не менее важен, чем сегодняшний. Мы должны сыграть намного лучше, чем в игре со Словакией. Матч с Россией — непростой вызов.

На бумаге у них лучшая команда на турнире с четырьмя сильными пятёрками, поэтому придётся нелегко. Но сейчас мы чувствуем, что наша игра хорошо подойдёт под стиль России. Им не удастся легко нас обыграть. Мы усложним им задачу и сыграем в наш лучший хоккей, чтобы занять последнее место в плей-офф», — цитирует Рейдеборна HockeySverige.