Беднар — о разгромной победе над «Вегасом»: сегодня вся команда провела отличный матч

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу своих подопечных в первом матче второго раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (7:1).



«Мне очень понравилось, как наша команда играла этим вечером. У нас было всё: отличное катание, контроль шайбы, давление, силовая борьба, реализация голевых моментов. Думаю, наше первое звено снова задавало тон. Но вообще вся команда отлично провела этот матч и здорово показала себя в атаке», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ на русском языке.



Следующий матч между этими командами состоится в ночь со 2 на 3 июня и начнётся в 5:00 мск.



Напомним, в первом раунде «Колорадо» всухую выиграл серию у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:0, а «Вегас» в упорном противостоянии прошёл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:3.