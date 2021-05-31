Беднар — о разгромной победе над «Вегасом»: сегодня вся команда провела отличный матч

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу своих подопечных в первом матче второго раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (7:1).
«Мне очень понравилось, как наша команда играла этим вечером. У нас было всё: отличное катание, контроль шайбы, давление, силовая борьба, реализация голевых моментов. Думаю, наше первое звено снова задавало тон. Но вообще вся команда отлично провела этот матч и здорово показала себя в атаке», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ на русском языке.
Следующий матч между этими командами состоится в ночь со 2 на 3 июня и начнётся в 5:00 мск.
Напомним, в первом раунде «Колорадо» всухую выиграл серию у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:0, а «Вегас» в упорном противостоянии прошёл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:3.
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