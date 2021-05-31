Купер — о победном голе Гудроу: рад за парней, которые иногда получают 15 минут славы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победную шайбу своей команды в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Встреча завершилась со счётом 2:1. Победную шайбу забросил Баркли Гудроу.
«Обычно он не забивает победные голы, а старается не допустить, чтобы их забил соперник. Так что я всегда рад за парней, которые в первую очередь нацелены на команду и иногда получают свои 15 минут славы», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
Счёт в матче был открыт лишь в середине второго периода — Брейден Пойнт реализовал численное преимущество «Лайтнинг», а Никита Кучеров записал на свой счёт голевую передачу. На старте третьей двадцатиминутки хоккеистам «Харрикейнз» удалось восстановить паритет благодаря заброшенной шайбе Джейка Бина с передачи российского форварда Андрея Свечникова, набравшего 4-е (1+3) очко в плей-офф. Однако спустя 10 минут Баркли Гудроу вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт встречи, принеся победу «Тампе» в стартовой игре серии.
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