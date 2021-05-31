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Бриндамор: «Каролина» могла сыграть лучше в ряде моментов, но мы были хороши

Бриндамор: «Каролина» могла сыграть лучше в ряде моментов, но мы были хороши
Антон Мозговой
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение своей команды в первом матче второго раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Мы были хороши, просто допустили некоторые ошибки, они носили психологический характер. Мы могли лучше сыграть в ряде моментов. Матч был для нас хорошим. Да, результат плохой, но игра получилась нормальной», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Счёт в матче был открыт лишь в середине второго периода — Брейден Пойнт реализовал численное преимущество «Лайтнинг», а Никита Кучеров записал на свой счёт голевую передачу. На старте третьей двадцатиминутки хоккеистам «Харрикейнз» удалось восстановить паритет благодаря заброшенной шайбе Джейка Бина с передачи российского форварда Андрея Свечникова, набравшего 4-е (1+3) очко в плей-офф. Однако спустя 10 минут Баркли Гудроу вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт встречи, принеся победу «Тампе» в стартовой игре серии.

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