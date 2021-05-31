Сборная США всухую обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

В матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная США обыграла команду Германии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Джека Капуано.

На 39-й минуте Джейсон Робертсон, реализовав численное большинство, вывел американскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Райан Донато и Конор Гарланд. На последней минуте Колин Блэквелл забросил шайбу в пустые ворота. Голкипер сборной США Кэлвин Питерсен оформил шат-аут, отразив все 33 броска.

Таким образом, сборная США обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира — 2021. Сборная Германии сохранила за собой четвёртую позицию в группе В.



Напомним, в заключительном туре США сыграют с Италией, а Германия — с Латвией. Оба матча пройдут 1 июня.