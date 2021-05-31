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Сборная США всухую обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

Сборная США всухую обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021
Владимир Лаевский
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В матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная США обыграла команду Германии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Джека Капуано.

На 39-й минуте Джейсон Робертсон, реализовав численное большинство, вывел американскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Райан Донато и Конор Гарланд. На последней минуте Колин Блэквелл забросил шайбу в пустые ворота. Голкипер сборной США Кэлвин Питерсен оформил шат-аут, отразив все 33 броска.

ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
США
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Робертсон (Донато, Гарланд) – 38:56' (5x4)   2:0 Блэквелл (Робинсон) – 59:34' (en)

Таким образом, сборная США обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира — 2021. Сборная Германии сохранила за собой четвёртую позицию в группе В.

Напомним, в заключительном туре США сыграют с Италией, а Германия — с Латвией. Оба матча пройдут 1 июня.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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