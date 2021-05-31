В очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Эта победа обеспечила России выход в плей-офф ЧМ-2021. Вместе с тем стало известно, что сборная России может сыграть с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия).
Наиболее вероятный вариант, при котором этот матч может состояться уже на стадии четвертьфинала: сборная России сохранит лидерство в группе по итогам заключительного дня группового этапа, Канада выиграет в матче с Финляндией, а встреча Германия — Латвия завершится победой одной из команд в основное время.
- 31 мая 2021
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