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«Хоккей высочайшего уровня. Будто финал ЧМ». Третьяк — о победе сборной России над Швецией

«Хоккей высочайшего уровня. Будто финал ЧМ». Третьяк — о победе сборной России над Швецией
Салават Муртазин
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги встречи с командой Швеции на чемпионате мира в Латвии (3:2).

«Мне такой хоккей нравится! До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении — захватывающая интрига. Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберёт золотые медали. Две классные команды, которые показали напористый и целеустремлённый хоккей. Вратари хорошо играли, да и все-все хоккеисты играли очень здорово.

Сегодняшняя игра — украшение чемпионата мира. Сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас, конечно, это нервы», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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