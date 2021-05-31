Брагин — о победе над шведами: спасибо ребятам, что не галстук на день рождения подарили

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о перестановках в звеньях, а также об исполнителях буллитов в команде после матча с командой Швеции на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:2).
«В свой день рождения я обычно из молодёжной сборной приезжал из Сочи и был дома в это время. День рождения первый раз такой, сказал спасибо ребятам, что не галстук подарили. Неплохо сегодня работало звено Слепышев – Воронков – Григоренко, дальше мы поменяли, это тоже сработало. Будем думать, анализировать. Влились новые игроки, непросто найти «химию».
На буллиты была заранее определена пятёрка, все так и пробили, как планировалось. Тарасенко бил последним, так как ответственность всегда на последнем игроке», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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