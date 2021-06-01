Россия — Беларусь на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 1 июня, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская команда сыграет с Беларусью. Матч начнётся в 20:15 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России находится на первом месте в группе А, Беларусь — на седьмом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0), Швейцарию (3:1) и Швецию (3:2 Б), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).
Напомним, российская команда обеспечила себе участие в плей-офф.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь.
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