Россия — Беларусь на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 1 июня, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская команда сыграет с Беларусью. Матч начнётся в 20:15 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная России находится на первом месте в группе А, Беларусь — на седьмом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0), Швейцарию (3:1) и Швецию (3:2 Б), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).



Напомним, российская команда обеспечила себе участие в плей-офф.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь.