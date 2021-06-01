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«Пусть ищут очки в своей голове». Михайлов отреагировал на вылет Швеции с чемпионата мира

«Пусть ищут очки в своей голове». Михайлов отреагировал на вылет Швеции с чемпионата мира
Салават Муртазин
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал вылет сборной Швеции с чемпионата мира в Латвии после поражения от команды России (2:3 Б).

«Швеция вылетела, но это только их вина. Они могут думать, что им угодно. Чего их жалеть-то? Сами виноваты. В спорте нет места для жалости. Пусть ищут очки в своей голове», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею. Шведы набрали 10 очков и сравнялись по очкам с Чехией, но за счёт личных встреч оказались ниже. Сборная России обеспечила себе место в плей-офф.

Напомним, сегодня, 1 июня, в заключительном туре Россия сыграет с Беларусью. Начало встречи — в 20:15 мск.

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