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«Монреаль» отыгрался с 1-3 в серии с «Торонто» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

«Монреаль» отыгрался с 1-3 в серии с «Торонто» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Вячеслав Моренко
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3.

В составе «Монреаля» отличились Брендан Галлахер, Кори Перри и Тайлер Тоффоли. Автором единственной заброшенной шайбы «Торонто» стал Вильям Нюландер.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 10 минут 36 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», нанеся один бросок в створ ворот.

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс отразил 29 бросков из 30, а его визави из «Торонто» Джек Кэмпбелл – 19 из 21.

Напомним, что во втором раунде Кубка Стэнли «Монреалю» предстоит встретиться с «Виннипег Джетс», который оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-0).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 7-й матч
01 июня 2021, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Стаал) – 23:01' (5x5)   0:2 Перри (Судзуки, Густафссон) – 35:25' (5x4)   0:3 Тоффоли (Стаал, Дано) – 57:22' (en)   1:3 Нюландер (Мэттьюс, Спецца) – 58:24' (6x5)
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