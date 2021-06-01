«Монреаль» отыгрался с 1-3 в серии с «Торонто» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3.



В составе «Монреаля» отличились Брендан Галлахер, Кори Перри и Тайлер Тоффоли. Автором единственной заброшенной шайбы «Торонто» стал Вильям Нюландер.



Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 10 минут 36 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», нанеся один бросок в створ ворот.



Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс отразил 29 бросков из 30, а его визави из «Торонто» Джек Кэмпбелл – 19 из 21.



Напомним, что во втором раунде Кубка Стэнли «Монреалю» предстоит встретиться с «Виннипег Джетс», который оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-0).