Новый облик «СКА Арены»: определён победитель архитектурного конкурса

В международном архитектурном конкурсе на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге победили австрийские архитекторы.
«Было большим удовольствием и честью работать над проектом для города с такой впечатляющей историей архитектуры. Нашей основной целью было создать здание, которое «соблюдает» традиции города и в то же время соответствует нашему дизайнерскому замыслу», — отметил руководитель австрийского бюро Вольф Прикс.
Вид с высоты птичьего полёта на новую арену СКА
Фото: ООО «СКА Арена»
Новая ледовая арена и парк строятся в рамках концессионного соглашения, заключённого в январе 2020 года между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена».
Проект архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, победившего в конкурсе
Фото: ООО «СКА Арена»
Стадион запроектирован в статусе самого большого ледового дворца в мире. Строительство комплекса должно быть завершено осенью 2022 года. В 2023 году арена примет матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.
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