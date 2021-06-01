Новый облик «СКА Арены»: определён победитель архитектурного конкурса

В международном архитектурном конкурсе на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге победили австрийские архитекторы.



«Было большим удовольствием и честью работать над проектом для города с такой впечатляющей историей архитектуры. Нашей основной целью было создать здание, которое «соблюдает» традиции города и в то же время соответствует нашему дизайнерскому замыслу», — отметил руководитель австрийского бюро Вольф Прикс.

Вид с высоты птичьего полёта на новую арену СКА Фото: ООО «СКА Арена»

Новая ледовая арена и парк строятся в рамках концессионного соглашения, заключённого в январе 2020 года между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена».

Проект архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, победившего в конкурсе Фото: ООО «СКА Арена»

Стадион запроектирован в статусе самого большого ледового дворца в мире. Строительство комплекса должно быть завершено осенью 2022 года. В 2023 году арена примет матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.