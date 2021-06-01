«Торпедо» заключило контракт с самым ценным игроком АХЛ сезона-2016/2017

Нижегородское «Торпедо» достигло договорённости о подписании контракта с крайним нападающим Кенни Агостино.
«Считаю, что нам очень повезло видеть такого игрока в наших рядах. Буквально пару лет назад Кенни был регулярным игроком НХЛ, где набирал очки на постоянной основе, а его результативность в АХЛ говорит сама за себя. Это отличный атакующий игрок с хорошим игровым интеллектом, регулярно создающий моменты для себя и для партнёров в зоне соперника. Важно также, что он не боится и черновой работы без шайбы», — приводит слова генерального менеджера «Торпедо» Максима Гафурова официальный сайт «автозаводцев».
Фотографию можно увидеть на странице «Торпедо НН» в "Твиттере".
Кенни Агостино был выбран на драфте-2010 НХЛ «Питтсбург Пингвинз» под общим 140-м номером. Через год подписал контракт с «Калгари Флэймз» и дебютировал в НХЛ. Сразу закрепиться в сильнейшей лиге мира Агостино не удалось.
В АХЛ сезона-2016/2017 форвард, выступая за «Чикаго Вулвз», набрал 83 (24+59) очка в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком лиги. Столь результативная игра в АХЛ открыла нападающему путь в НХЛ, где, выступая за «Сент-Луис», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Бостон» и «Торонто», он набрал 30 (8+22) очков в 86 матчах.
Последние два сезона Агостино был лидером атак фарм-клуба «Торонто», набрав в 75 матчах Американской хоккейной лиги 71 (36+35) очко. Всего же в карьере новичка нижегородцев 331 (123+208) очко в 362 матчах АХЛ.
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