Двукратный чемпион ВХЛ Марк Лыпкань подписал пробный контракт с «Торпедо»

Двукратный чемпион ВХЛ Марк Лыпкань подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородской команды.



В прошедшем сезоне Марк стал самым полезным и самым результативным игроком обороны новокузнецкого «Металлурга» в плей-офф и четвёртым бомбардиром-защитником всего турнира.



Ранее 27-летний хоккеист выступал за подмосковное «Динамо», красноярский «Сокол» и казахстанскую «Сарыарку». В составе команд из Балашихи и Караганды Лыпкань в 2017 и 2019 годах завоёвывал главный трофей Высшей хоккейной лиги. Всего в ВХЛ Марк сыграл 348 матчей, набрал 67 (20+47) очков при показателе полезности «+66».

Ранее пробный контракт с «Торпедо» подписал голкипер Алексей Мурыгин.