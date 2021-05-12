Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Двукратный чемпион ВХЛ Марк Лыпкань подписал пробный контракт с «Торпедо»

Двукратный чемпион ВХЛ Марк Лыпкань подписал пробный контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный чемпион ВХЛ Марк Лыпкань подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородской команды.

В прошедшем сезоне Марк стал самым полезным и самым результативным игроком обороны новокузнецкого «Металлурга» в плей-офф и четвёртым бомбардиром-защитником всего турнира.

Ранее 27-летний хоккеист выступал за подмосковное «Динамо», красноярский «Сокол» и казахстанскую «Сарыарку». В составе команд из Балашихи и Караганды Лыпкань в 2017 и 2019 годах завоёвывал главный трофей Высшей хоккейной лиги. Всего в ВХЛ Марк сыграл 348 матчей, набрал 67 (20+47) очков при показателе полезности «+66».

Ранее пробный контракт с «Торпедо» подписал голкипер Алексей Мурыгин.

Голкипер Мурыгин, победивший рак, подписал пробный контракт с «Торпедо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021