Двукратный чемпион ВХЛ Марк Лыпкань подписал пробный контракт с «Торпедо»
Двукратный чемпион ВХЛ Марк Лыпкань подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородской команды.
В прошедшем сезоне Марк стал самым полезным и самым результативным игроком обороны новокузнецкого «Металлурга» в плей-офф и четвёртым бомбардиром-защитником всего турнира.
Ранее 27-летний хоккеист выступал за подмосковное «Динамо», красноярский «Сокол» и казахстанскую «Сарыарку». В составе команд из Балашихи и Караганды Лыпкань в 2017 и 2019 годах завоёвывал главный трофей Высшей хоккейной лиги. Всего в ВХЛ Марк сыграл 348 матчей, набрал 67 (20+47) очков при показателе полезности «+66».
Ранее пробный контракт с «Торпедо» подписал голкипер Алексей Мурыгин.
Голкипер Мурыгин, победивший рак, подписал пробный контракт с «Торпедо»
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