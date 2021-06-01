Германия — Латвия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2021 начнётся в 20:15

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) проходит заключительный день группового этапа. Сборная Германии сыграет с командой Латвии. Матч состоится на «Арене-Рига» и начнётся в 20:15 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Германии и Латвии после шести сыгранных матчей набрали девять очков и занимают пятое и шестое место в группе В соответственно. В случае если команды переведут игру в овертайм/серию буллитов, они обе окажутся в плей-офф, выбив с турнира Канаду (10), которая уступила обеим командам в очных встречах.
Отметим, что в случае выхода в четвертьфинал канадцы встретятся со сборной России.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.
- 1 июня 2021
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