Германия — Латвия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2021 начнётся в 20:15

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) проходит заключительный день группового этапа. Сборная Германии сыграет с командой Латвии. Матч состоится на «Арене-Рига» и начнётся в 20:15 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Германии и Латвии после шести сыгранных матчей набрали девять очков и занимают пятое и шестое место в группе В соответственно. В случае если команды переведут игру в овертайм/серию буллитов, они обе окажутся в плей-офф, выбив с турнира Канаду (10), которая уступила обеим командам в очных встречах.



Отметим, что в случае выхода в четвертьфинал канадцы встретятся со сборной России.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.