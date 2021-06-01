Канадцы упустили победу в матче с финнами и теперь плей-офф чемпионата мира может пройти без их участия.

От позора Канаду спасёт лишь чудо. Латвии и Германии не нужно выигрывать в основное время

Последний день группового этапа чемпионата мира – 2021 должен был ответить на многие вопросы. В частности, сумеет ли сборная Канады всё-таки выйти в плей-офф или же составит компанию сборной Швеции в списке главных неудачников турнира. Надо сказать, что события последних дней складывались определённо в пользу «кленовых». После трёх поражений на старте казалось, что приключения команды Жерара Галлана на этом первенстве могут закончиться преждевременно, но победы в последующих матчах и осечки соперников вернули канадцам инициативу в споре за место в четвертьфинале. Теперь, чтобы избежать исторического провала, североамериканцам достаточно было обыграть сборную Финляндии, уже обеспечившую себе участие в следующей стадии чемпионата.

Канадцы бодро начали первый период, на который финны вышли как будто неготовыми. И, как следствие, первый гол не заставил себя ждать. Скандинавы лениво оборонялись и слишком много позволили сделать Габриэлю Виларди. Нападающий «кленовых» уже на второй минуте ловко обыграл соперника в углу площадки и отдал пас на противоположный фланг, откуда подоспевший со скамейки Брэндон Пирри первым же касанием отправил шайбу в створ ворот Юхо Олкинуоры. Финский голкипер сыграл неудачно и не сумел зафиксировать летящий в него игровой наряд, который от ловушки отлетел прямиком в сетку.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

На какой-то момент показалось, будто финны вспомнили, что у них тоже есть турнирная мотивация – команда всё ещё боролась за первое место в группе – но немногочисленные попытки ответить на ранний гол не принесли успеха подопечным Юкки Ялонена. Остаток периода сборной Финляндии пришлось усиленно обороняться – канадцы быстро вернули себе игровое преимущество и организовали мощное давление на владения Олкинуоры, но до перерыва красный свет за воротами «Арены Рига» больше не загорался.

Зато после выхода команд из раздевалок ответ финнов пришёл практически сразу. Скандинавам хватило всего минуты и 11 секунд с начала второго периода, чтобы сравнять счёт. Артту Руотсалайнену удался сольный проход из собственной зоны, который он завершил точным броском под ловушку Дарси Кемпера. Вратарь канадцев так же, как и его финский визави, задел шайбу, но свою сборную не выручил.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Финнам удалось выправить положение в матче и существенно осложнить задачу сборной Канады. У «кленовых» немногое получалось создать в равных составах, и тогда на помощь им пришло большинство. Лучший бомбардир канадцев Коннор Браун подобрал шайбу у правого круга вбрасывания, заехал за ворота Олкинуоры и оттуда выдал пас на пятачок, где после небольшой неразберихи расторопнее всех оказался Макс Комтуа.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

После реализации канадцами численного преимущества ни у одной из команд не было явной возможности изменить счёт. Североамериканцам, как и до гола, с трудом давалась организация моментов при игре в формате «пять на пять», а скандинавам, перехватившим контроль шайбы, не хватало решающего броска.

Третья двадцатиминутка получилась самой равной с игровой точки зрения, и ход развития событий предсказать было тяжело. Но за 4 минуты до конца основного времени финнам удалось отыграться во второй раз, снова усилиями Руотсалайнена. 22-й номер сборной Финляндии воспользовался пасом хорошо сыгравшего корпусом Антона Лунделля, которого защитники канадцев слишком легко подпустили к собственным воротам.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

«Кленовые» не смогли удержать необходимый результат в основное время, и игра перешла в овертайм, которого также не хватило для определения победителя. А в серии буллитов сильнее оказались финны, трижды реализовав свои попытки.

Сборная Канады не сумела добиться необходимой победы, но набрала одно очко и сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Теперь «кленовым» остаётся надеяться, что матч сборных Германии и Латвии закончится в основное время. Тогда канадцы займут четвёртое место в группе и, возможно, уже в четвертьфинале встретятся со сборной России, если та сохранит первую строчку. В противном случае сегодняшний матч станет для подопечных Жерара Галлана последним на этом ЧМ.

Расклад в борьбе за четвёртое место: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Германия победила Латвию в овертайме/по буллитам.

Положение команд внутри «треугольника»:

Латвия – 4 (4:3)

Канада – 3 (4:4)

Казахстан – 2 (5:6)

Другой расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Латвия победила Германию в овертайме/по буллитам.

Положение команд внутри «треугольника»:

Германия – 3 (5:4)

Канада – 3 (5:5)

Казахстан – 3 (5:6)