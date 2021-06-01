История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира по хоккею
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Сегодня, 1 июня, в Риге в матче чемпионата мира — 2021 встретятся сборные России и Беларуси. Начало — в 20:15 мск. Сборные России и Беларуси встречались на мировых первенствах десять раз. Россияне победили в восьми случаях, одну встречу выиграла белорусская команда, а также была зафиксирована одна ничья.
|Турнир
|Место проведения
|Стадия
|Соперник
|Счёт
|ЧМ-1999
|Хамар
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|2:2
|ЧМ-2000
|Санкт-Петербург
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|0:1
|ЧМ-2005
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|2:0
|ЧМ-2006
|Рига
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|3:2
|ЧМ-2008
|Квебек
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|4:3 Б
|ЧМ-2009
|Берн
|Четвертьфинал
|Россия — Беларусь
|4:3
|ЧМ-2010
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|3:1
|ЧМ-2014
|Минск
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|2:1
|ЧМ-2015
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|7:0
|ЧМ-2018
|Копенгаген
|Групповой раунд
|Россия — Беларусь
|6:0
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