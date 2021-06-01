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История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира по хоккею

История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира по хоккею
Никита Паглазов
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Сегодня, 1 июня, в Риге в матче чемпионата мира — 2021 встретятся сборные России и Беларуси. Начало — в 20:15 мск. Сборные России и Беларуси встречались на мировых первенствах десять раз. Россияне победили в восьми случаях, одну встречу выиграла белорусская команда, а также была зафиксирована одна ничья.

Турнирная таблица ЧМ-2021
ТурнирМесто проведенияСтадияСоперникСчёт
ЧМ-1999ХамарГрупповой раундРоссия — Беларусь2:2
ЧМ-2000Санкт-ПетербургГрупповой раундРоссия — Беларусь0:1
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Беларусь2:0
ЧМ-2006РигаГрупповой раундРоссия — Беларусь3:2
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Беларусь4:3 Б
ЧМ-2009БернЧетвертьфиналРоссия — Беларусь4:3
ЧМ-2010КёльнГрупповой раундРоссия — Беларусь3:1
ЧМ-2014МинскГрупповой раундРоссия — Беларусь2:1
ЧМ-2015ОстраваГрупповой раундРоссия — Беларусь7:0
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Беларусь6:0
Наши уже в плей-офф ЧМ, но хочется стать первыми в группе! Россия – Беларусь. LIVE Наши уже в плей-офф ЧМ, но хочется стать первыми в группе! Россия – Беларусь. LIVE
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