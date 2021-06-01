История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 1 июня, в Риге в матче чемпионата мира — 2021 встретятся сборные России и Беларуси. Начало — в 20:15 мск. Сборные России и Беларуси встречались на мировых первенствах десять раз. Россияне победили в восьми случаях, одну встречу выиграла белорусская команда, а также была зафиксирована одна ничья.

Турнир Место проведения Стадия Соперник Счёт ЧМ-1999 Хамар Групповой раунд Россия — Беларусь 2:2 ЧМ-2000 Санкт-Петербург Групповой раунд Россия — Беларусь 0:1 ЧМ-2005 Вена Групповой раунд Россия — Беларусь 2:0 ЧМ-2006 Рига Групповой раунд Россия — Беларусь 3:2 ЧМ-2008 Квебек Групповой раунд Россия — Беларусь 4:3 Б ЧМ-2009 Берн Четвертьфинал Россия — Беларусь 4:3 ЧМ-2010 Кёльн Групповой раунд Россия — Беларусь 3:1 ЧМ-2014 Минск Групповой раунд Россия — Беларусь 2:1 ЧМ-2015 Острава Групповой раунд Россия — Беларусь 7:0 ЧМ-2018 Копенгаген Групповой раунд Россия — Беларусь 6:0