Бэйлен и Паре вернулись в состав Беларуси на матч с Россией на ЧМ-2021

Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная России в седьмом матче на турнире сыграет с командой Беларуси. Ник Бэйлен и Франсис Паре вернулись в состав команды.

Стартовый состав сборной Беларуси:

Шостак (Колосов);

Шинкевич – Бэйлен, Плэтт – Шарангович – Климович;

Знахаренко – Антонов, Протас – Комаров – Дрозд;

Фальковский – Лисовец, Лопачук – Стефанович – Кодола;

Соловьёв – Коробов, Демков – Паре – Белевич.

Встреча начнётся в 20:15 мск.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.