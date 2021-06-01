Бэйлен и Паре вернулись в состав Беларуси на матч с Россией на ЧМ-2021
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Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная России в седьмом матче на турнире сыграет с командой Беларуси. Ник Бэйлен и Франсис Паре вернулись в состав команды.
Стартовый состав сборной Беларуси:
Шостак (Колосов);
Шинкевич – Бэйлен, Плэтт – Шарангович – Климович;
Знахаренко – Антонов, Протас – Комаров – Дрозд;
Фальковский – Лисовец, Лопачук – Стефанович – Кодола;
Соловьёв – Коробов, Демков – Паре – Белевич.
Встреча начнётся в 20:15 мск.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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