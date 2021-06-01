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Россия и Беларусь не забили во втором периоде на чемпионате мира

Россия и Беларусь не забили во втором периоде на чемпионате мира
Георгий Горностаев
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Сегодня, 1 июня, сборная России проводит заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречается с командой Беларуси и после второго периода ведёт в счёте 5:0.

На 36-й секунде броском от синей линии Никита Нестеров отличился с передачи Михаила Григоренко, на 17-й Нестеров оформил дубль, реализовав выход один в ноль после передачи Владимира Тарасенко.

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Россия забила Беларуси пять шайб в первом периоде

Сборная России находится на втором месте в группе А, Беларусь — на восьмом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0), Швейцарию (3:1) и Швецию (3:2, Б), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.

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