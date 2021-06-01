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«Рейнджерс» сообщили о начале месяца поддержки ЛГБТ-сообщества, используя фото с Панариным

«Рейнджерс» сообщили о начале месяца поддержки ЛГБТ-сообщества, используя фото с Панариным
Никита Паглазов
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил о начале акции в поддержку сексуальных меньшинств. На одной из фотографий в опубликованном твите находится российский нападающий команды Артемий Панарин.

«Сегодня начинается месяц гордости — 2021. В течение июня мы будем рады поддерживать и чествовать наше ЛГБТ-сообщество», — говорится в сообщении клуба в официальном «твиттере».

Пост доступен в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 «Рейнджерс» заняли пятое место в Восточном дивизионе и не вышли в плей-офф Кубка Стэнли. Нападающий команды Артемий Панарин провёл 42 матча, набрав 58 (17+41) очков при показателе полезности "+14" и шести минутах штрафного времени.

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