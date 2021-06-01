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Россия разгромила Беларусь и вышла в плей-офф с первого места в группе A

Россия разгромила Беларусь и вышла в плей-офф с первого места в группе A
Георгий Горностаев
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Сегодня, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).

На 36-й секунде броском от синей линии Никита Нестеров отличился с передачи Михаила Григоренко, на пятой минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество россиян, а на 10-й Максим Шалунов подставил клюшку под бросок от синей линии. На 11-й минуте отличился Михаил Григоренко, на 17-й Нестеров оформил дубль.

Во втором периоде команды не забросили, а в третьем на 53-й минуте отличился Дмитрий Воронков после передачи Антона Слепышева.

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Беларусь
1:0 Нестеров (Григоренко) – 00:36' (5x5)   2:0 Галимов (Гавриков) – 04:29' (5x5)   3:0 Шалунов (Задоров, Нестеров) – 09:06' (5x5)   4:0 Григоренко (Слепышев, Воронков) – 10:52' (5x5)   5:0 Нестеров (Тарасенко, Барабанов) – 16:28' (5x5)   6:0 Воронков (Слепышев, Григоренко) – 52:08' (5x5)

В 1/4 финала россияне встретятся со сборной Канады.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.

Наши разгромили соперника, за белорусов просто стыдно! Будем играть с Канадой! Наши разгромили соперника, за белорусов просто стыдно! Будем играть с Канадой!
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