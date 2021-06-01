Дмитрий Воронков признан лучшим игроком сборной России в матче с Беларусью на ЧМ-2021

Сегодня, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).



Лучшим игроком сборной России в седьмом матче ЧМ с Беларусью был признан нападающий Дмитрий Воронков. В матче с Беларусью форвард забросил одну шайбу.



Лучшим игроком сборной Беларуси признан форвард Сергей Дрозд.

Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.