Нестеров оформил дубль, Зуб влетел в Самонова. Россия разгромила Беларусь: фото

1 июня сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге. Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала крупную победу со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).



На 36-й секунде броском от синей линии Никита Нестеров отличился с передачи Михаила Григоренко, на пятой минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество россиян, а на 10-й Максим Шалунов подставил клюшку под бросок от синей линии. На 11-й минуте отличился Михаил Григоренко, на 17-й Нестеров оформил дубль. Во втором периоде команды не забросили, а в третьем на 53-й минуте отличился Дмитрий Воронков после передачи Антона Слепышева.

В 1/4 финала россияне встретятся со сборной Канады.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Канадой.



«Не жалко ли Беларусь? Вопрос не по адресу, никаких комментариев. По связкам почти всё определено. С Канадой, думаю, пойдёт боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос.



Четвертьфинал Россия — Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет».

Лучшие кадры с матча Россия — Беларусь — в фотоподборке «Чемпионата»