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Григоренко: Канада есть Канада. Настраиваемся на хоккейную войну

Григоренко: Канада есть Канада. Настраиваемся на хоккейную войну
Сергей Емельянов
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Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал победу команды над Беларусью (6:0) в последнем матче группового этапа чемпионата мира в Латвии.

Календарь чемпионата мира 2021 года

«Наверное, психологически трудно, когда счёт 5:0. Все понимают, что игра сделана. Конечно, старались играть правильно, создавать моменты, но нужно отдать должное белорусам. Хорошо, что сыграли на ноль, помогли Самонову, это очень здорово.

Все команды боролись за выход из группы, так получилось, что канадцы в первых матчах проиграли. Не играет роли, с кем играть в четвертьфинале, это матчи на вылет, у нас задача выиграть ЧМ, поэтому надо обыгрывать всех. Кого здесь опасаться? Опять же, это четвертьфинал, все понимают, нужно обыграть всех сильнейших, пошли игры на вылет.

Думаю, Канада есть Канада. Это четвертьфинал, все команды, которые вышли из группы, ставят задачу выиграть. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ
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