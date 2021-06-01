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Брагин — о разгроме Беларуси на ЧМ: шла подготовка к плей-офф

Брагин — о разгроме Беларуси на ЧМ: шла подготовка к плей-офф
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об игре с командой Беларуси (6:0).

«Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию, шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть — это самое главное.

Карнаухов не играл, так как дали ему отдохнуть. Посмотрели на Шалунова, Галимова», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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