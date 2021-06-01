Брагин — о разгроме Беларуси на ЧМ: шла подготовка к плей-офф

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об игре с командой Беларуси (6:0).

«Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию, шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть — это самое главное.



Карнаухов не играл, так как дали ему отдохнуть. Посмотрели на Шалунова, Галимова», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.