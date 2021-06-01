Словак Цегларик стал лучшим бомбардиром группового этапа, британец Кирк — лучшим снайпером

В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 1 июня состоялся заключительный день группового этапа. Форвард сборной Словакии Петер Цегларик по ходу группового этапа стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 10 очков в семи матчах. Нападающий Великобритании Лиам Кирк стал лучшим снайпером — на его счету семь шайб в семи играх.



Помимо Цегларика, в тройку лучших бомбардиров вошли канадец Коннор Браун (10) и британец Лиам Кирк (9).

В топ-3 снайпера вошли Лиам Кирк, швейцарец Грегори Хофман (6) и датчанин Никлас Йенсен (5).



Напомним, в плей-офф из группы A вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.