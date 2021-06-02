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Итоговое положение в группах на чемпионате мира по хоккею – 2021

Итоговое положение в группах на чемпионате мира по хоккею – 2021
Георгий Горностаев
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В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 1 июня состоялся заключительный день группового этапа. Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия; группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

Группа A: Россия — 17 очков, Швейцария — 15, Чехия — 13, Словакия — 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

Группа B: США — 18 очков, Финляндия — 17, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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