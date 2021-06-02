Голкипер «Вегаса» Флёри поделился эмоциями от попадания в тройку финалистов на «Везину»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился эмоциями от попадание в список финалистов на «Везину Трофи».
«Очень приятно. В начале сезона не думаешь, что можешь стать финалистом или даже претендентом на этот трофей. Я думаю, как выиграть матч, как попасть в плей-офф и удачно там выступить. Таков мой настрой. Я не стремлюсь к индивидуальным призам, но это очень почётно. Для меня честь быть в одной группе с этими ребятами», – цитирует Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, что в список финалистов помимо Флёри вошли голкипер «Колорадо Эвеланш» Филип Грубауэр и вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
В текущем сезоне НХЛ Флёри провёл 36 матчей в регулярном сезоне и оформил шесть шат-аутов, в плей-офф-офф у голкипера одна сухая встреча из семи.
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