Крикунов: с Канадой нужно воевать на площадке от первой до последней минуты

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился своими впечатлениями о предстоящем сопернике российской команды по четвертьфиналу чемпионата мира – сборной Канады.
«Не стоит обращать внимание, на то, как канадцы играли в круговом турнире. В плей-офф это будет совершенно другая команда. С ней нужно воевать, работать на площадке с первой и до последней секунды. Самое главное, чтобы ребята серьезно отнеслись к сопернику. Матчи между Канадой и Россией простыми не бывают. Этому соперничеству уже несколько десятков лет. У нас подобралась очень хорошая команда. Думаю, что перед тренерским штабом стоит непростая задача определить основного вратаря на завтрашний матч. С одной стороны опыта у Сергея Бобровского не занимать, с другой – Александр Самонов действовал на протяжении кругового турнира очень хорошо. Благодаря ему и защитникам мы пропустили меньше всех. Уверен, что тренеры примут правильное решение. Буду завтра болеть за нашу сборную, желаю ей победы!», – сказал Крикунов «Чемпионату».
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