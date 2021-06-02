Торнтон — о продолжении карьеры: я не принял окончательное решение. Ещё остались силы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон заявил, что пока не решил, стоит ли ему продолжать карьеру.

«Сезон прервался так неожиданно… Даже не было времени ещё всё обдумать. Сейчас нужно побыть с семьёй.



Но я чувствую себя хорошо. Чувствую, что у меня ещё остались силы. Посмотрим. Я не принял окончательное решение. Чувствую себя хорошо, что является хорошим знаком», — приводит слова Торнтона TSN на своей странице в «Твиттере».



В регулярном чемпионате форвард провёл 44 матча и набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах. «Торонто» потерпел поражение в серии первого раунда с «Монреаль Канадиенс» (3-4).



Летом нападающий становится неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.



Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.