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Торнтон — о продолжении карьеры: я не принял окончательное решение. Ещё остались силы

Торнтон — о продолжении карьеры: я не принял окончательное решение. Ещё остались силы
Владимир Лаевский
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон заявил, что пока не решил, стоит ли ему продолжать карьеру.

«Сезон прервался так неожиданно… Даже не было времени ещё всё обдумать. Сейчас нужно побыть с семьёй.

Но я чувствую себя хорошо. Чувствую, что у меня ещё остались силы. Посмотрим. Я не принял окончательное решение. Чувствую себя хорошо, что является хорошим знаком», — приводит слова Торнтона TSN на своей странице в «Твиттере».

В регулярном чемпионате форвард провёл 44 матча и набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах. «Торонто» потерпел поражение в серии первого раунда с «Монреаль Канадиенс» (3-4).

Летом нападающий становится неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.

Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.

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