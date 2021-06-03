История личных встреч России и Канады на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 3 июня, сборная России по хоккею проведёт матч четвертьфинала чемпионата мира – 2021. Соперником будет команда Канады. Игра начнётся в 20:15 мск.

Сборные России и Канады встречались в рамках чемпионата мира 18 раз. Россияне победили в восьми встречах, в 10 матчах успех праздновали канадцы. В рамках четвертьфиналов команды противостояли друг другу трижды: два раза верх брала российская команда, один остался за канадцами. В последний раз сборная России обыграла команду Канады 10 лет назад (2:1, Братислава, 2011 год).

Турнир Место проведения Стадия Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1992 Прага Групповой раунд Россия — Канада 6:4 Юшкевич, Бякин (2), Петренко, Борщевский, Королёв — Хаффмэн, Томас, Ферраро, Бассен ЧМ-1993 Мюнхен Групповой раунд Россия — Канада 1:3 Карпов — Дайнин, Кария, Линдрос ЧМ-1993 Мюнхен Полуфинал Россия — Канада 7:4 Юшкевич, Хомутов, Быков, Карпов, Титов (2), Астраханцев — Корсон (2), Мэнсон, Линдрос ЧМ-1994 Больцано Групповой раунд Россия — Канада 1:3 Каменский — Сидор, Шэнахэн, Сакик ЧМ-1995 Евле Групповой раунд Россия — Канада 5:4 Прокопьев, Федулов, Скопинцев, Шенделев, Белов — Интрануово, Хьюард, Глушко, Шлегель ЧМ-1996 Вена Групповой раунд Россия — Канада 6:4 Житник, Прокопьев (2), Карпов (2), Яшин — Кария, Перро (3) ЧМ-1996 Вена Полуфинал Россия — Канада 2:3 Б Квартальнов, Брылин — Доу, Дюше, Перро (победный буллит) ЧМ-1997 Хельсинки Турнир за 1-6-е места Россия — Канада 1:2 Буцаев — Примо, Грин ЧМ-2001 Ганновер Групповой раунд Россия — Канада 1:5 Разин — Ричардс, Смит, Пека, Уолкер, Марло ЧМ-2003 Турку Групповой раунд Россия — Канада 2:5 Фролов, Архипов — Доун (2), Молтби (2), Бриер ЧМ-2005 Вена Полуфинал Россия — Канада 3:4 Сёмин, Яшин, Овечкин — Редден, Сурэй, Хитли, Джовановски ЧМ-2008 Квебек Финал Россия — Канада 5:4 ОТ Сёмин (2), Терещенко, Ковальчук (2) — Бёрнс (2), Куниц, Хитли ЧМ-2009 Берн Финал Россия — Канада 2:1 Сапрыкин, Радулов — Спецца ЧМ-2010 Кёльн Четвертьфинал Россия — Канада 5:2 Афиногенов, Дацюк, Малкин (2), Фёдоров — Дюшейн, Таварес ЧМ-2011 Братислава Четвертьфинал Россия — Канада 2:1 Кайгородов, Ковальчук — Спецца ЧМ-2015 Прага Финал Россия — Канада 1:6 Мозякин — Икин, Эннис. Кросби, Сегин, Жиру, Маккиннон ЧМ-2017 Кёльн Полуфинал Россия — Канада 2:4 Кузнецов, Гусев — Шайфли, Маккиннон, О'Райлли, Кутюрье ЧМ-2018 Копенгаген Четвертьфинал Россия — Канада 4:5 ОТ Михеев, Барабанов, Андронов, Анисимов — Парайо, Ньюджент-Хопкинс, Туррис, Дюбуа, О'Райлли

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.