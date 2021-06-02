Генменеджер «Питтсбурга» заявил, что собирается сохранить Малкина в клубе

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ситуацию с контрактами лидеров команды нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга. Из-за неудачного выступления в ходе нынешнего сезона неоднократно появлялись слухи, что российского форварда могут обменять в другой клуб.

«Эти обсуждения, безусловно, продолжаются прямо сейчас внутри наших сотрудников… Мы видим будущее с этой основой. Эти ребята здесь долгое время. Я ожидаю, что парни вернутся в следующем году, точно», — приводит слова Хекстолла журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Напомним, нынешнее соглашение Малкина действует до конца сезона-2021/2022. Годовая заработная плата 34-летнего нападающего составляет $ 9,5 млн в год. В 2014 году Малкин подписал с «Питтсбургом» контракт на восемь лет и общую сумму $ 76 млн.

В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырёх матчах, набрав 5 (1+4) очков.