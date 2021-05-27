Кросби — об обмене его, Малкина и Летанга из «Питтсбурга»: это говорят уже четыре года

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал слухи об обмене его, форварда Евгения Малкина и защитника Криса Летанга из «Питтсбурга».

«Они говорят это уже четыре года, верно? Я знаю, что мы втроём хотим побеждать, и мы сделаем всё, что потребуется, чтобы делать это каждый год. Мы играем вместе уже долгое время», – цитирует Кросби Pens Inside Scoop.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 62 очка (24+38). В плей-офф у канадца два очка (1+1) в шести встречах.

Малкин сыграл в регулярке 33 игры, забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф у нападающего пять очков (1+4) в четырёх играх.

Летанг сыграл в 55 играх регулярного чемпионата, где набрал 45 очков (7+38). В плей-офф у защитника шесть очков (1+5) в шести играх.