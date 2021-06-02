Голкипер «Нэшвилла» Ринне может перейти в другой клуб. Он провёл в стане «хищников» 16 лет

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне заявил, что может покинуть команду. В НХЛ он выступал только за «хищников», проведя в стане команды 16 лет.

«Я горжусь тем, что играл только за одну команду, за одну организацию. Но в то же время я не хочу закрывать двери. Я не хочу сказать ничего, о чём пожалею. Я тоже хочу оставить эту дверь открытой и взвесить здесь свои варианты», — приводит слова 38-летнего Ринне обозреватель The Athletic Адам Виньян на своей странице в «Твиттере».

В 2004 году финский вратарь был выбран в 8-м раунде под общим 258-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Ринне провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз». В общей сложности он сыграл 683 матча. На его счету 369 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности «+2.43».