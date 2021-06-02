Лучший снайпер ЧМ-2021 Лиам Кирк может перейти в клуб швейцарской лиги

Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк, ставший лучшим снайпером группового этапа чемпионата мира — 2021 по хоккею, проходящем в Риге (Латвия), может перейти в клуб швейцарской лиги — «Берн».

«Да, мы наблюдаем за ним. Но он определённо будет дороже после этого чемпионата мира, и в любом случае он будет считаться для нас не более чем пятым легионером. Слишком велик риск того, что мы поставим себя в неловкое положение, если привлечём британца в качестве легионера», — приводит слова спортивного менеджера «Берна» Рето Раффайнера официальный сайт федерации хоккея Швейцарии.



Напомним, на драфте НХЛ 2018 года Кирк был выбран под общим 189-м номером «Аризоной Койотс». На ЧМ-2021 британец забросил семь шайб в семи матчах.

Завтра, 3 июня, сборная России в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 сыграет с Канадой. Начало — в 20:15 мск.



А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.