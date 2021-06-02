«Мужчины так не падают». Позорная симуляция канадца Комтуа, которая взбесила россиян

И даже канадцев: на МЧМ-2019 капитану «кленовых листьев» пришлось закрывать «Инстаграм». Теперь он снова сыграет с Россией.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Риге заняла первое место и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Канады. В последнее время отношения с «кленовыми листьями» складываются не слишком удачно для россиян: за последние 10 лет сборная России не одержала на чемпионате мира ни одной победы над Канадой.

В преддверии четвертьфинала, конечно, это не может не напрягать, хоть нынешний состав североамериканцев и очень далёк от идеального. Порой нашу сборную просто унижали, а прошлые матчи вспомнились нехотя. Оно и понятно, кому хочется ворошить столь незавидное прошлое?

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам с Канадой.

На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — «Спартак». В каком бы состоянии ни был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — правильно заметил президент ФХР Владислав Третьяк.

Но, помимо сложностей с Канадой на основных чемпионатах мира, можно вспомнить истории с молодёжных турниров. Яркий пример – форвард «кленовых листьев» Макс Комтуа, который выступает на нынешнем ЧМ за основную сборную, но в своё время играл за канадскую молодёжку и вёл себя не слишком красиво.

Помнится, как Комтуа просто позорно симулировал после столкновения с капитаном россиян Климом Костиным. Капитана канадцев даже начали сравнивать с известным футболистом Неймаром, любящим красивые падения.

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После небольшого толчка со стороны Костина соперник вместо продолжения поединка упал на лёд как подкошенный. Судьи логично трактовали его перформанс как симуляцию и выписали две минуты.

Самих россиян такое поведение соперника взбесило. «Он же в цирке работал в прошлой жизни, вы не знали? Перешёл в хоккей, а привычки цирковые остались. Он, наверное, в футбол летом переиграл. Не знаю, может, лучший друг Неймара», — говорил позднее про Комтуа сам Клим Костин.

«Стараемся играть агрессивно, поэтому иногда эмоции берут верх. Хотим получать преимущество над каждой командой, такие вещи случаются. Мне просто нужно быть осторожнее. Меня также много толкают и атакуют», — оправдывался канадец в эфире Sportsnet.

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«Комтуа надо убрать «рыбки» из своей игры. Я играл с двумя капитанами сборной Канады – Тоддом Харви и Эриком Линдросом, и они себе такого никогда не позволяли. Капитан должен подавать пример, а Комтуа – слишком хороший игрок для таких глупостей. Тренер говорил, что надо играть как мужчина, мужчины так не падают каждый раз, когда тебя кто-то касается. Он уже не в первый раз симулирует. Я понимаю, что он хочет получить большинство для своей команды, но с этой хренью надо заканчивать», — жёстко выступил бывший нападающий «Каролины Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс» Джефф О’Нилл.

Вскоре канадскому капитану даже пришлось закрыть свой аккаунт в «Инстаграме» из-за критики со стороны болельщиков. За Комтуа начали заступаться его агенты, а также канадские политики, но репутацию симулянта всегда сложно изменить. Посмотрим, повзрослел ли Комтуа и не будет ли он продолжать «нырять» в завтрашнем четвертьфинале с Россией?