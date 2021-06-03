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«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ – 2021

«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ – 2021
Вячеслав Моренко
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В США в удалённом формате состоялась драфт-лотерея НХЛ – 2021, победителем которой стал «Баффало Сэйбрз». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке будут участвовать 15 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли, и новый клуб «Сиэтл Кракен», который начнёт играть в лиге со следующего сезона.

Результаты драфт-лотереи выглядят следующим образом:

1. «Баффало Сэйбрз»
2. «Сиэтл Кракен»
3. «Анахайм Дакс»
4. «Нью-Джерси Дэвилз»
5. «Коламбус Блю Джекетс»
6. «Детройт Ред Уингз»
7. «Сан-Хосе Шаркс»
8. «Лос-Анджелес Кингз»
9. «Ванкувер Кэнакс»
10. «Оттава Сенаторз»
11. «Чикаго Блэкхоукс»
12. «Калгари Флэймз»
13. «Филадельфия Флайерз»
14. «Даллас Старз»
15. «Нью-Йорк Рейнджерс»

Напомним, что в августе 2020 года «Аризону Койотс» лишили права выбора в первом раунде в качестве наказания за нарушение правил проведения тестирования игроков во время сезона-2019/2020. «Койотс» также не будут выбирать и во втором раунде. Если этот клуб выиграет лотерею, состоится повторная жеребьёвка.

23 марта лига объявила о некоторых изменениях в порядке поведения лотереи. С этого года количество этапов сокращено с трёх до двух. На первом этапе будет разыграно право первого выбора, на втором – то, кто выберет игрока вторым.

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